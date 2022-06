Roberto Bautista se retira de Wimbledon tras dar positivo en COVID

El tenista español Roberto Bautista abandona el torneo de Wimbledon tras haber dado positivo en covid. Bautista, que se tenía que enfrentar este jueves al colombiano Daniel Galán, confirmó su baja del torneo por la mañana, tras hacerse un test y dar positivo.

"Tristemente hoy he notificado a la organización de Wimbledon mi baja en la competición. Ayer empecé a no encontrarme muy bien y, tras hacerme el pertinente test, he dado positivo en covid-19. Estaban siendo días buenos tras la lesión y, afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión", explicó el español en sus redes sociales.

El tenista español hace unos días comunicó que si la organización permitía jugar con coronavirus, "jugaría igual que he jugado en muchas ocasiones con fiebre". La de Bautista es la tercera baja del cuadro masculino tras las del croata Marin Cilic y la del italiano Matteo Berrettini.