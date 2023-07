Carlos Alcaraz, el primero en ganar Wimbledon fuera del Big Four desde el 2002

Carlos Alcaraz lo ha vuelto a hacer. El tenista de El Palmar ha conquistado su segundo Grand Slam, y no ha sido en cualquier sitio ni ante cualquier rival: en la pista central de Wimbledon, y ante un Novak Djokovic que ya fue su verdugo en las semifinales de Roland Garros. El murciano, con sus solo 20 años, se sigue consolidando como el mejor del mundo.

Y es que ganar Wimbledon no es, para nada, una tarea fácil, como se ve en el propio palmarés de la competición, en el que se puede apreciar un selecto club de tenistas que han dominado la escena en los últimos años: el llamado Big Four.

The first man not named Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic or Andy Murray to win the #Wimbledon Gentlemen's Singles since 2002.@CarlosAlcaraz ?? pic.twitter.com/RAzrGluV2q