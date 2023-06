Escándalo en Roland Garros: Taylor Fritz manda callar al público tras cargarse al último francés

Taylor Fritz ha tenido que pagar la mala educación del público de Roland Garros con una oleada de abucheos. El estadounidense se impuso en su duelo de tercera ronda al local Arthur Rinderknech (2-6, 6-4, 6-3 y 6-4), que era la última esperanza para los franceses sobre la tierra batida de París, tanto en el cuadro maculino como en el femenino.

La remontada de Fritz no fue del agrado para los espectadores que abuchearon durante todo el partido al estadounidense y no dejaron de animar a su compatriota, que se vió superado tras el primer set por un Fritz más contundente. Tras terminar el duelo Fritz mandó callar por primera vez con su dedo índice al tenso público.

Sin embargo, el momento de mayor de hostilidad llegó durante la entrevista a pie de campo en la que Fritz volvía mandar a cerrar las bocas de los allí presentes que no cesaban su ira, a pesar del enfado de Marion Bartoli, leyenda del tenis francés, que no podía hacer las preguntas al estadounidense. Los abucheos terminaron cuando la realización del torneo enfocó a la novia del deportista, Morgan Riddle, mientras Taylor decía por el microfono: “Os quiero chicos, os quiero”.

