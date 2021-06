Nadal se estrena con victoria; Carla Suárez cae en su regreso, 15 meses después de recuperarse de un cáncer

Nadal tumba a Popyrin y pasa a segunda ronda

Bajo el sol de París, Rafa Nadal puso la primera piedra de la conquista de su decimocuarto Roland Garros, para totalizar 21 'grandes', al derrotar al australiano Alexei Popyrin por 6-3, 6-2 y 7-6 (3), en 2 horas y 23 minutos.



Tras un plácido inicio, el español se complicó el partido en la tercera manga, cuando cedió su saque y tuvo que levantar dos bolas de set, la segunda a punto de caramelo para su rival.

Con paso firme



???? @RafaelNadal coloca dos mangas (6-3, 6-2) sobre Popyrin.



— ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) June 1, 2021

Pero no las aprovechó el ganador júnior de 2017, que probó la medicina de un Nadal que no deja escapar las oportunidades que se le presentan.



El español se medirá en segunda ronda contra el francés Richard Gasquet, que se deshizo de su compatriota Hugo Gaston, invitado por los organizadores, por 6-1, 6-4 y 6-2.

Albert Ramos, eliminado

El español Albert Ramos tuvo contra las cuerdas al francés Gael Monfils en la primera ronda de Roland Garros, dispuso de una bola para colocarse 2-0 ante el mejor de los locales, que parecía descolocado, sin opciones.



Pero superó ese envite y aupado por el público tan escaso como enfervorecido -entre el que apareció la ucraniana Elina Svitolina, prometida del francés, además de sus padres- el favorito número 14 renació para reengancharse al partido, igualar la contienda y reforzar su moral para afrontar el resto del duelo, que acabó 1-6, 7-6(6), 6-4 y 6-4, en algo más de 3 horas.

Carballés no remata a Ymer

El español Roberto Carballés no supo rematar al sueco Mikael Ymer y cayó en primera ronda de Roland Garros en un duro partido a cinco sets, 6-4, 0-6, 4-6, 6-2 y 6-2 en un duelo que superó las 3 horas y media.



A sus 28 años, el tenista español se está acostumbrando a los largos partidos en Roland Garros, donde el año pasado acabó con el canadiense Denis Shapovalov, una de las más prometedoras estrellas del tenis, tras cinco horas de juego.



En esta ocasión, no pudo rematar al sueco, 105 del ránking, que durante buena parte del partido pareció ausente, enfadado con los árbitros, momento que Carballés no supo aprovechar para apuntarse la contienda.

Verdasco dice adiós en primera ronda

El español Fernando Verdasco se despidió en primera ronda de Roland Garros tras perder contra el alemán Philipp Kohlschreiber, por 7-6 (3), 6-2, 2-6 y 6-4, en 2 horas y 54 minutos, lo que supone su segunda eliminación de entrada en 17 participaciones.



El tenista madrileño, de 37 años, solo había caído en su debut en 2005 en un torneo en el que en 7 ocasiones ha alcanzado los octavos de final, su mejor actuación en París.

Carla Suárez cae con honor en su debut después de curarse de un cáncer La española Carla Suárez fue eliminada este martes en la primera ronda de Roland Garros con una derrota que vendió muy cara frente a la estadounidense Sloane Stephens (n.59 del ránking WTA) por 6-3 y 6-7(4) y 4-6 en el primer partido que la canaria jugaba al recuperarse de un cáncer.



Suárez, de 32 años, rozó la victoria en la segunda manga, cuando iba 5-4 arriba y también en el "tie break", pero acabó por ceder ante la ganadora del Abierto de Estados Unidos en 2017 y finalista del Roland Garros en 2018.

Barty sufre para superar la primera ronda

Con el cartel de número uno del mundo y principal favorita para ganar Roland Garros, la australiana Ashleigh Barty sufrió para superar la primera ronda frente a la estadounidense Bernarda Pera con una victoria por 6-4, 3-6 y 6-2.



Afectada por problemas físicos en el segundo set, que obligaron a la ganadora de 2019 a recibir asistencia durante varios minutos, por un momento pareció que su actuación en París iba a ser más corta de lo esperado.

Struff da la sorpresa eliminando a Rublev

El ruso Andrey Rublev, séptimo favorito, cayó en primera ronda de Roland Garros contra el alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 7-6 (6), 4-6, 3-6 y 6-4, en 3 horas y 46 minutos.



Esa derrota despeja el camino del español Rafael Nadal, puesto que el ruso era su teórico rival en cuartos de final.



Rublev, de 23 años, que derrotó a Nadal en cuartos de final del pasado Masters 1.000 de Montecarlo, en el que llegó hasta la final, estuvo muy desdibujado durante la mayor parte del duelo ante un correoso rival.



Struff jugará en segunda ronda contra el argentino Facundo Bagnis, que venció al francés Benjamin Bonzi, invitado por los organizadores, por 7-5, 6-3 y 6-4.