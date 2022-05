Rafa Nadal, en El Partidazo de COPE: "Por momentos he jugado a un buen nivel y esto es positivo"

Rafa Nadal ha abierto El Partidazo de COPE de este miércoles hablando con Ángel García en el micrófono de la Cadena COPE desde la zona mixta de Roland Garros. El tenista español acababa de firmar su pase a la tercera ronda del torneodespués de imponerse al francés Corentin Moutet por 6-3, 6-1 y 6-4.

"Estoy en tercera ronda sin perder ningún set con lo cual es un buen comienzo del torneo. Cosas se pueden hacer mejor, pero también se podrían haber hecho mucho peor. Soy consciente de que es un trabajo diario de ir esforzándome día a día en buscar el camino hacia el nivel que necesito para darme opciones de seguir en el torneo. Creo que hoy por momentos he jugado a un buen nivel y esto es positivo. Hay que confirmarlo mañana en el entrenamiento y seguir mejorando e intentar estar listo para pasado mañana que juego contra un rival difícil", ha asegurado Nadal sobre sus sensaciones tras el partido.

Preguntado sobre el duro partido de Carlos Alcaraz, también este miércoles, ante Albert Ramos ha reconocido que no lo ha visto y que es normal sufrir en un torneo como Roland Garros: "Estaba jugando al parchís como sabéis que hago antes de los partidos para distraerme un rato. No puedo opinar porque no he visto el partido de manera seguida. Todo el mundo sufre, Zverev también ha sufrido. Todos los partidos son siempre complicados, todos los rivales y hay que respetarlos seas quién seas y siempre lo he tenido muy claro en mi carrera y cada día que sales a competir puedes ganar y puedes perder y hay que estar preparado para todo".

Victoria sobre Moutet en tres sets





Rafa Nadal se impuso (6-3, 6-1, 6-4) al francés Corentin Moutet para firmar su segunda victoria esta semana en el torneo de Roland Garros, una sólida y trabajada actuación que le cita en tercera ronda con el neerlandés Botic van de Zandschulp.

El balear avanzó este miércoles de nuevo por la vía rápida, como en su estreno hace dos días contra el australiano Jordan Thompson, ante un rival que le dio ritmo con el que crecer. El 13 veces campeón aún busca su mejor versión, pero avanzó sin discusión en la noche parisina.

La cita nocturna no ayudó a que la bola le corriera como gusta a Nadal, más pesada la pelota pero con buenos intercambios ambos. El francés, un admirador confeso del campeón de 21 'grandes', empezó con los nervios lógicos, pero se fue soltando hasta obligar a su prestigioso rival a no despistarse ni un juego.