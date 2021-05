Rafa Nadal y Novak Djokovic, emparejados por el mismo lado del cuadro en Roland Garros

El español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic no podrán revivir la final de Roland Garros del año pasado, puesto que el sorteo efectuado este jueves en París les ha situado en el mismo lado del cuadro.



También el suizo Roger Federer está en esa parte del recorrido, por lo que se cruzaría con Djokovic en cuartos de final si ambos llegan a ese estadio de la competición.

???? Barty (1) vs Pera ????

???? Osaka (2) vs Tig ????

???? Sabalenka (3) vs Qualifiée

???? Kenin (4) vs Ostapenko ????

???? Svitolina (5) vs Babel ????

???? Andreescu (6) vs Zidansek ????

???? Williams (7) vs Begu ????

???? Swiatek (8) vs Juvan ????



