El Nadal-Djokovic será finalmente en el turno de noche de Roland Garros

El partido de cuartos de final que enfrentará este martes al español Rafael Nadal y al serbio Novak Djokovic se jugará en el turno de noche, no antes de las 20:45 hora local (18:45 GMT).

29 may 2022 - 14:20

For a spot in the semi-finals ??#RolandGarrospic.twitter.com/I6u4yKUTUa