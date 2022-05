Lamentable imagen de la rumana Begu en París: Tira la raqueta contra el suelo, rebota y casi da a un niño

La moda de los tenistas de tirar su raqueta contra el suelo algún día supondrá una desgracia. Este jueves se ha estado cerca en Roland Garros en el partido de segunda ronda entre la rumana Irina Begu y la rusa Alexandrova. Begu pagó su frustración al perder un juego lanzando la raqueta contra el suelo, esta rebotó y acabó en la grada muy cerca de un niño pequeño que veía el partido con sus padres.

???? ¡Lo que acabamos de presenciar! Irina Begu pagó su frustración lanzando contra el banco su raqueta y termina golpeando en un niño que estaba en la grada.



El encuentro, tras varios minutos parado, se reanuda sin descalificación... ¡Y Begu acaba ganando! pic.twitter.com/NYZkGjS3Nl — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 26, 2022

El pequeño, que por suerte no fue golpeado, acabó rompiendo a llorar por el susto, mientras la rumana se acercaba a interesarse por su estado. El encuentro estuvo parado durante varios minutos e Irina Begu solo recibió un warning ya que como la raqueta no impactó en el niño no se le pudo descalificar.

???? Ganó Irina Begu y lo primero que hizo... ¡Cómo no! Interesarse por el pequeño al que golpeó con la raqueta y foto con autógrafo para el recuerdo pic.twitter.com/sgnruRixrj — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 26, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pese a la imagen lamentable. El partido cayó del lado de Irina Begu por 6-7, 6-3 y 6-4 que lo primero que hizo fue acercarse al lugar en el que estaba sentado el pequeño para firmarle un autógrafo.