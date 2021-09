Zverev ya espera a Djokovic en semifinales; Raducanu, de la previa a las semifinales en Nueva York

El alemán Alexander Zverev, cuarto cabeza de serie, ganó este miércoles en tres sets, por 7-6 (6), 6-3 y 6-4, al sudafricano Lloyd Harris, número 46 del mundo, y alcanzó por segunda vez consecutiva las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

Can anyone stop @AlexZverev ? The 2020 finalist raced past Lloyd Harris, 7-6, 6-3, 6-4 in the quarterfinals on Wednesday. Relive the match ??

El duelo entre ambos jugadores, el tercero como profesionales, volvió a caer del lado de Zverev, que llegó a las dieciséis victorias consecutivas desde que el pasado mes ganó la medalla de oro olímpica en Tokio 2020. Harris solo ofreció resistencia en el primer set cuando lo tuvieron que decidir en el desempate.

Harris colocó 13 aces por tan solo una doble falta, pero fue superado por el tenis más completo del actual finalista del torneo que apenas necesitó dos horas y seis minutos para llevarse la victoria.

La británica Emma Raducanu, número 150 del mundo, dio ese miércoles otra gran sorpresa en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al ganar por 6-3 y 6-4 a la suiza Belinda Bencic, undécima favorita y medalla de oro olímpica.

Raducanu, de 18 años en lo que solo es su segundo torneo de Grand Slam, no ha perdido todavía un set y nadie hasta ahora ha podido descubrir la manera de poderla arrebatarle al menos un parcial. Raducanu, se convirtió en la primera clasificada en llegar a las semifinales del Abierto de Estados Unidos en la era profesional, y, sorprendentemente, es la segunda adolescente en dos días en asegurar un lugar entre las cuatro mejores después de hacerlo la canadiense Leylah Fernández con un año más, 19.

That feeling when you make history ??@EmmaRaducanu becomes the first qualifier EVER to reach the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/HiNeSTQSiY