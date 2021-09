Una sólida Muguruza derrota a Petkovic; Alcaraz y Andújar avanzan a tercera ronda

La tenista española Garbiñe Muguruza, novena cabeza de serie, superó este miércoles la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos al vencer por 6-4 y 6-2 a la alemana Andrea Petkovic, la número 68 del mundo.



Con un tenis sólido desde el fondo de la pista, un excelente resto, Garbiñe necesitó una hora y 29 minutos para asegurarse la victoria y estar por segunda vez en la tercera ronda, donde solo la había alcanzado en el 2017 cuando llegó a la cuarta.



En otros resultados de la tercera jornada del Abierto, la campeona defensora, la japonesa Naomi Osaka pasó a tercera ronda sin tener que jugar al no presentarse su rival, la serbia Olga Danilovic, lesionada. Por su parte, la colombiana de 18 años María Camila Osorio no pudo con la tunecina Ons Jabeur, vigésima cabeza de serie y perdió por 6-0 y 6-1 para quedar eliminada. Otra favorita que pasó a la tercera ronda fue la rumana Simona Halep, cabeza de serie No. 12, que ganó por 6-3, 6-1 a la eslovaca Kristina Kucova en el Arthur Ashe Stadium.

Svitolina despide a la española Masarova

La veterana ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeza de serie, no tuvo problemas para imponerse este miércoles por 6-2 y 7-5 a la joven debutante española Rebeka Masarova y conseguir el pase a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.





Svitolina apenas necesitó una hora y 15 minutos para imponerse a Masarova, de 22 años, que entró al cuadro principal a través de la fase previa. Aunque la joven tenista española, número 231 del mundo, luchó siempre, especialmente en la segunda manga, pero al final no pudo hacerle ningún 'break' a Svitolina, que consiguió tres y acabó el partido con 22 golpes ganadores por 11 errores no forzados, comparados a los 17 y 26, respectivamente, de Masarova.

Alcaraz y Andújar avanzan de ronda

El joven Carlos Alcaraz y el veterano Pablo Andújar se convirtieron este miércoles en los dos primeros españoles que lograron el pase a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos después de conseguir sendas victorias frente al francés Arthur Rinderknech y al alemán Philipp Kohlschreiber, respectivamente.



Alcaraz, de 18 años, aunque cedió la segunda manga, mostró un tenis poderoso y consistente para vencer a Rinderknech, 85 del mundo, por 7-6 (6), 4-6, 6-1 y 6-4, en dos horas y 58 minutos. El tenista español, número 55 del mundo, no dio nunca opción a Rinderknech, de 24 años, a meterse en el partido, que fue un duelo de novatos en el último torneo de Grand Slam de la temporada.





Andújar, de 35 años, mantuvo el dominio en los duelos ante Kohlschreiber, al que ganó por 6-4, 6-3 y 6-1 en apenas dos horas y cinco minutos de acción, en la cancha 9. El veterano tenista español fue mucho más consistente con sus golpes desde el fondo de la pista y su victoria fue la cuarta que consigue ante Kohlschreiber, número 115 del mundo, en seis enfrentamientos.



Andújar, que juega por novena vez el Abierto de EEUU, logró por quinta vez pasar a la tercera ronda, en la que tendrá como rival al ruso Daniil Medvedev, segundo cabeza de serie, que este miércoles también ganó con facilidad a otro alemán, Dominik Koepfer, por 6-4, 6-1 y 6-2.

Por su parte, Pedro Martínez cayó eliminado ante el ruso Andrei Rublev al que derrotó en cuatro sets en un partido en el que el español plantó más cara de la esperada y llegó a igualar a un set el marcador para el final ceder por 7-6, 6-7, 6-1 y 6-1.



En otros partidos de la competición individual masculina, el joven holandés Botic van de Zandschulp, de 25 años, número 117 del mundo, generó la primera gran sorpresa de la jornada al vencer en cuatro sets, por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4, al noruego Casper Ruud, octavo cabeza de serie.



Tampoco el veterano búlgaro Grigor Dimitrov, decimoquinto cabeza de serie, pudo seguir adelante al retirarse lesionado durante el partido que disputaba frente al joven australiano Alexei Popyrin, de 22 años, y perdía por 7-6 (4), 7-6 (4) y 4-0.