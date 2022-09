Iga Swiatek vence a Ons Jabeur y se hace con el US Open

La tenista polaca Iga Swiatek venció la final de US Open a la tunecina Ons Jabeur, a la que se impuso en dos sets por 6-2 y 7-6(5) en casi dos horas de partido, para alzar su primer US Open y el segundo 'Grand Slam' de la temporada.

Así, la polaca suma su séptimo trofeo en este 2022, después de superar con superioridad a Jabeur, que tuvo la oportunidad de seguir combatiendo forzando el 'tie-break' en la segunda manga, pero la solidez y seguridad de la número uno del mundo volvió a ser determinante.

Swiatek entró al partido con mucha convicción, más después de la confianza que le daba su remontada en semifinales obre Aryna Sabalenka. Rápidamente rompió el primer servicio de Jabeur para poner el 2-0, y tras ceder el suyo con el 3-2, sacó a relucir el rodillo para ajudicarse esa primera manga en poco más de media hora con un contundente 6-2.

En el segundo set, la tunecina volvió a topar con la solidez de la polaca, que no quería dejar pasar la oportunidad de conquistar su primer US Open. Esas ganas aupadas por un nivel excelso de tenis le permitió colocar el 4-2, pero la número cinco del mundo no tiró la toalla y pudo empatar y forzar el 'tie-break'.

Esto generó algo de nerviosismo en Swiatek, que cometió algunos errores provocados por esa tensión y ansiedad por lograr la victoria, que le pasó cierta factura. Finalmente, su jerarquía pesó en los momentos claves, para celebrar, con solo 21 años, su segundo 'Grande' de la temporada, después de ganar Roland Garros.

La polaca ha disputado un total de once finales en toda su trayectoria, perdiendo solo la primera de ellas, en Lugano y durante la temporada de 2019, cuando cayó frente a la eslovena Polona Hecord (6-3, 3-6 y 6-3).

El español Martín Landaluce conquista el US Open júnior

El español Martín Landaluce conquistó este sábado el US Open júnior, al imponerse por 7-6 (3), 5-7 y 6-2 al belga Gilles Bailly en la final. Landaluce, madrileño de 16 años, se coronó tras empezar el Abierto de EstadosUnidos como quinto favorito y tumbó a un Bailly que era el segundo cabeza de serie.

En la pista 11 de Flushing Meadows, el jugador español revalidó la victoria que había conseguido ante Bailly este mismo año en Wimbledon, donde cayó en las semifinales.

A good start to championship weekend for ????



Martin Landaluce captures the #USOpen junior boys' singles title! pic.twitter.com/VLlpbNFVjr — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022

Landaluce triunfó con su tenis agresivo, tomando la iniciativa y demostrando carácter después de que Bailly se llevara el segundo parcial y forzara el tercero. El madrileño, en su primera experiencia en Nueva York y en Estados Unidos, recuperó dos veces unas roturas de desventaja en el primer parcial para forzar un desempate que jugó de forma impecable.

Lo ganó 7-3 y parecía haber puesto el encuentro cuesta abajo. También tuvo dos bolas de rotura en el undécimo juego, pero Bailly se las anuló y, en el juego siguiente, consiguió un 'break' que forzó el parcial decisivo.

En el momento determinante, supo lucir su mejor tenis. Logró dos roturas en los dos primeros turnos al saque de Bailly y apenas perdió dos puntos con su servicio en tres juegos, lo que le abrió el camino hacia un cómodo 4-0. Sentenció el duelo con su saque y conquistó la gloria júnior en Flushing Meadows.

El madrileño, que comparte agente con Carlos Alcaraz y que tiene un buen vínculo de amistad con el murciano, ya se ve preparado para dar el salto al circuito profesional. "Este va a ser de mis últimos torneos júnior. Ahora me voy a meter un poco en los 'Pro', empezaré a jugar torneos, voy a ver cómo va y ya a los 18 años decidiré si voy a profesional o a la universidad", afirmó Landaluce al acabar su partido de semifinales.