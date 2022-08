La extrema preparación de Djokovic de cara al US Open con capoeira y empujando un Porsche

Novak Djokovic tiene entre ceja y ceja el US Open. El tenista serbio, después de reinar en Wimbledon, quiere hacerlo también en Nueva York donde ya ha ganado en tres ocasiones, la última en 2018. Y eso pese a que aún no sabe si podrá participar en el torneo. La normativa estadounidense no permite la entrada en el país de las personas no vacunadas contra el covid-19 y el tenista serbio no lo está.

A pesar de todo, Nole se prepara en Brasil junto a un experto en capoeira por si se le concede una exención y finalmente puede viajar a Nueva York para disputar el torneo. Así está sometiendo a su cuerpo a extremos ejercicios físicos con el objetivo de llegar en la mejor forma posible.

Con la posibilidad de alcanzar a Rafa Nadal en la cima de más Grand Slams con 22 cada uno, Novak Djokovic no ha dudado incluso en dedicarse a empujar un Porsche para ganar fuerza y resistencia en sus brazos y piernas.

El US Open se disputará del 29 de agosto al 11 de septiembre en Nueva York y aunque el tenista serbio aparece inscrito en el mismo, dada la política de restricciones por el Covid-19 de los Estados Unidos, aún no se conoce si finalmente podrá pelear por su cuarto título.