Carreño cae eliminado ante el estadounidense Cressy, el 151 del mundo

La sorpresa saltó en la sesión matinal de la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos con la eliminación del español Pablo Carreño, noveno cabeza de serie, que perdió por 5-7, 4-6, 6-1, 6-4 y 7-6 (7) ante el local Maxime Cressy, el número 155 del mundo.

El medalla de bronce olímpica en Tokio 2020, que había ganado las dos primeras mangas, como ya demostró en los torneos anteriores de Toronto y Cincinnati, perdió la concentración a la mitad del partido y eso le costó la eliminación sorpresa en el último torneo de Grand Slam, donde el año pasado había alcanzado las semifinales.

???? M A X I M E ???? pic.twitter.com/syff5ZSV7H — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2021

Carreño fue su peor enemigo cuando comenzó a cometer errores no forzados y a no restar bien, lo que aprovechó Cressy que jugó un tenis agresivo durante las tres horas y 33 minutos que duró el partido para acabarlo con 81 golpes ganadores y 35 errores no forzados, en lo que fue el primer duelo entre ambos tenistas. El medallista de bronce olímpico tuvo dos pelotas de partido en el quinto set con el saque en su poder y no pudo definir a su favor el tanto decisivo.

La derrota de Pablo Carreño se convierte en la segunda que se da para el tenis español en la jornada dentro de la competición individual masculina y la quinta en lo que va de torneo después que este martes también quedó eliminado Jaume Munar. También fue la primera vez que el asturiano, que en el 2017 logró sus primeras semifinales en Flushing Meadows, ha quedado eliminado en la ronda inaugural del torneo en el que este año era su octava participación consecutiva.