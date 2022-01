Un serio Nadal evita sustos con Khachanov y se mete en octavos de final

El tenista español Rafa Nadal se clasificó para los octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de derrotar este viernes al ruso Karen Khachanov en cuatro sets por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-1, tras un partido donde reaccionó a tiempo para evitar un susto mayor.

