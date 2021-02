La señora que hizo una peineta a Nadal: "Creo que es increíblemente aburrida"

La aficionada que realizó una peineta a Rafa Nadal durante el partido ante Michael Mmoh en el Open de Australia ha concedido una entrevista al medio 3AW Melbourne donde explicó su acto.

El incidente sucedió en el décimo juego del segundo set, cuando el marcador lucía un 5-4 a favor de Nadal. La aficionada en cuestión, fue expulsada de Melbourne Park tras la conclusión del punto, no sin antes dedicar otras "peinetas" más al español.

Lisa, que no es su nombre real, reconoce que no es fan de Rafa Nadal porque es "increíblemente aburrido de ver". La aficionada apunta que solamente se tomó una copa de champán: "El alcohol hace que te deshinibes" y apunta que su hija "no estaba muy contenta" por lo que había hecho"

Cuando fue preguntada el por qué estaba viendo el partido de Nadal si no le gustaba, Lisa dijo que "se quedó" en el Rod Laver Arena después de ver a Coco Gauff y Elina Svitolina, porque "Svitolina es una de mis favoritas

Del momento de su desalojo, la aficionada señala que la seguridad no tuvo un buen comportamiento con ella: "¿Por qué no me dejaban hablar? La seguridad fue grosera conmigo".