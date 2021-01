La rígida cuarentena del Abierto de Australia provoca cambios en el calendario

La Federación Australiana de tenis sigue en su empeño de intentar que tanto jugadores como jugadoras lleguen en el mejor estado posible a los dos torneos estrella de su calendario, la Copa ATP y el Abierto de Australia, y así este domingo ha anunciado un nuevo calendario con un tercer torneo WTA, categoría 500 y el retraso de 24 horas en el inicio de los dos ATP 250 y el torneo por equipos.

La rígida cuarentena que el Gobierno del estado de Victoria ha marcado para todos los jugadores que han llegado a Australia, y las severas medidas impuestas no han impedido que Tennis Australia remodelase su calendario previo al Abierto, que ha denominado Serie de Verano en Melbourne.

La página oficial del primer grande de la temporada dice que "tras una amplia consulta entre los jugadores y los circuitos, Tennis Australia ha diseñado un nuevo calendario, teniendo en cuenta el poco tiempo que muchos jugadores han tenido para prepararse.

Así, ahora habrá tres eventos de la WTA 500: los dos previstos originalmente del domingo 31 de enero al sábado 6 de febrero, con un tamaño de cuadro ligeramente reducido, y un tercer evento, para aquellos jugadores que no han podido entrenarse, y que comenzará el miércoles 3 y terminará el domingo 7 de febrero.

Los dos eventos ATP y la Copa ATP se retrasarán 24 horas. Los dos eventos ATP 250 comenzarán el lunes 1 de febrero, cada uno con un cuadro principal de individuales aumentado a 56, mientras que la Copa ATP comenzará el martes 2 de febrero.

"Este ha sido un momento particularmente difícil para los atletas en el duro bloqueo y nosotros, junto con la WTA y la ATP, pretendemos hacer todo lo posible para ayudar", dijo el director del torneo del Abierto de Australia, Craig Tiley.

"Estos cambios en los eventos de entrada se han hecho para dar a los 72 jugadores un poco de tiempo extra para ayudarles a prepararse. También les daremos prioridad a cosas como sesiones de entrenamiento, gimnasio y baños de hielo", dice Tiley refiriéndose a jugadores como la española Paula Badosa o Carlos Alcaraz, que han tenido que confinarse tras encontrarse un caso positivo en sus aviones al aterrizar en Melbourne.

"Este calendario revisado, compuesto por tres eventos WTA 500 en la semana que precede al próximo Open de Australia, permitirá a nuestros atletas que salgan del respetado periodo de cuarentena y se centren adecuadamente en su preparación en el regreso a la competición", dijo el director general de la WTA, Steve Simon.

"Apreciamos el espíritu positivo de colaboración demostrado por nuestros amigos de Tennis Australia y la ATP mientras se trabajaba en estas soluciones en los últimos días. Todas nuestras jugadoras agradecen la oportunidad de estar aquí en Melbourne y están deseando entrar en la pista para competir y entretener a los magníficos aficionados que están aquí con un gran tenis durante las próximas semanas en lo que será un entorno muy seguro y saludable".

El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, también añadió: "Nuestro objetivo número uno con Tennis Australia y la WTA era ser lo más justo posible con los jugadores que salen de una dura cuarentena".

"Las 24 horas extra antes de los primeros eventos del ATP Tour junto con la prioridad sobre los entrenamientos y la preparación ayudarán. Estamos ansiosos por comenzar lo que estoy seguro será un fantástico verano de tenis en Melbourne frente a nuestros grandes aficionados australianos."

Así quedan los torneos previos al Abierto de Australia, que se ha denominado Serie de Verano en Melbourne

- Zona Margaret Court Arena

WTA 500 Gippsland Trophy, del 31 de enero - 6 de febrero

WTA 500 Yarra Valley Classic, del 31 de enero - 6 de febrero

ATP 250 Great Ocean Road Open, del 1 - 7 de febrero

ATP 250 Murray River Open, del 1 - 7 febrero

WTA 500 Grampians Trophy, del 3 - 7 febrero

WTA 250 Phillip Island Trophy, del 13 - 19 febrero

Copa ATP, del 2 - 6 febrero.

