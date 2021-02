Rafa Nadal y Carlos Alcaraz preparan juntos su debut en Australia

El joven tenista español de 17 años, Carlos Alcaraz, acaparó los focos durante esta semana tras haber ganado al belga David Goffin en el ATP 250 preparatorio para el Abierto de Australia que comenzará la próxima semana, aunque finalmente Alcaraz cayó en octavos de final ante el brasileño Thiago Monteiro.

De cara a ese primer Grand Slam, Alcaraz ha compartido en redes sociales una fotografía con uno de sus ídolos, Rafa Nadal, quien también se prepara para el Abierto de Australia

Alcaraz escribió el siguiente mensaje en Twitter: "Muchas gracias Rafa Nadal por entrenar conmigo hoy en el Open de Australia. Muy feliz de haber disfrutado de esta experiencia única".

