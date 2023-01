Djokovic sobrevive al dolor y a Dimitrov y ya esta en octavos

El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado a octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de superar este sábado en tercera ronda al búlgaro Grigor Dimitrov (7-6(7), 6-3 y 6-4), y se enfrentará al australiano Alex de Miñaur en su camino hacia su décimo título del 'grande' oceánico.

A pesar de solventar el choque en tres sets, el balcánico, número cinco del mundo, necesitó tres horas y cinco minutos de juego y tuvo que reponerse a las continuas molestias en el muslo izquierdo, que le obligaron a solicitar la presencia del fisioterapeuta en la Rod Laver Arena.

Novak Djokovic is into the fourth round of the Australian Open for a 15th time!@DjokerNole • #AusOpen • #AO2023pic.twitter.com/uW86T08L2U