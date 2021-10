Djokovic esperará a que salgan los requisitos oficiales para decidir si juega en el Open de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic aseguró este domingo que esperar al anuncio oficial de la organización del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada 2022, sobre los requisitos para entrar en el país en relación al coronavirus.

El Estado de Victoria, donde se celebra el torneo, ya ha dejado claro que hay que tener, sin excepciones, la pauta doble de la vacuna para viajar a Australia y el de Belgrado nunca ha sido partidario a que la vacunación sea un requisito imprescindible para poder jugar.

"Bueno, voy a decidir si voy a Australia o no después de ver la declaración oficial de Tennis Australia. En este momento no tenemos ningún anuncio o declaración oficial, así que hasta que no salga, no hablaré más de esto, porque no quiero ser parte de las historias sobre suposiciones y qué pasaría si", señaló Djokovic en su primera rueda de prensa desde su derrota en la final del Abierto de los Estados Unidos.

El número uno del mundo insistió en que quiere esperar a que "se cumplan los requisitos oficiales para viajar a Australia y jugar en Australia". "Entonces, obviamente, veré lo que hago personalmente con eso, y también el grupo más grande de jugadores porque la situación es obviamente diferente en Australia que a la de la mayor parte del mundo", subrayó.

El Gobierno de Australia insiste en las vacunas

Hace unos días, el Gobierno australiano ha reiterado este miércoles que no habrá excepciones para nadie a la hora de viajar al país y que se mantendrá la obligación de estar vacunado contra el coronavirus, una medida que podría afectar a la presencia del tenista serbio Novak Djokovic en el Abierto de Australia del año que viene.

"Nuestra recomendación sanitaria es que cuando abrimos las fronteras, todo el que venga a Australia deberá tener la doble pauta de vacuna completa", aseguró Alex Hawke, ministro de Inmigración del país, a 'ABC Radio'.

En este sentido, dejó claro que no tenía "ningún mensaje" para un Djokovic, que se ha mostrado contrario a vacunarse como requisito obligatorio para poder jugar. "Tengo un mensaje para todo el que desee visitar Australia, necesitas estar vacunado por partida doble. Es una norma universal, no sólo para los tenistas", recalcó.