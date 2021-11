La WTA no se cree el supuesto comunicado de Peng Shuai negando los abusos sexuales

El presidente de la WTA, Steve Simon, emitió un comunicado dudando de las supuestas declaraciones de Peng Shuai, la tenista que acusó de abusos sexuales a Zhang Gaoli, exvicepresidente del Gobierno chino, negando todos los hechos. El medio chino CGTN, afín al gobierno de ese país, publicó un supuesto comunicado de Peng en el que aseguraba que se encuentra bien, descansando en casa, y en el que negaba todos los hechos, incluyendo las acusaciones de abusos sexuales al exlíder chino.

Sin embargo, este correo fue rápidamente puesto en duda por Simon: "Los recientes acontecimientos en China relacionados con una jugadora de la WTA, Peng Shuai, son motivo de profunda preocupación. Como organización dedicada a las mujeres, mantenemos nuestro compromiso con los principios en los que nos fundamos: igualdad, oportunidades y respeto", dijo.

"Me cuesta mucho creer que Shuai Peng haya escrito de verdad ese comunicado o que pueda ser atribuido a ella. Peng mostró un gran coraje a la hora de hablar de un abuso sexual por parte de un exlíder de su país. La WTA y el resto del mundo necesita una prueba verificable de que se encuentra segura. He intentado en repetidas ocasiones contactar con ella y no ha sido posible", añadió. Peng, que llegó a ser número uno del mundo en dobles en 2014 así como ganar Roland Garros y Wimbledon, lleva en paradero desconocido desde que difundió estas acusaciones.

Crece la preocupación por Peng Shuai tras la carta recogida por la televisión china

El presidente de la WTA, Steve Simon, expresó su "creciente preocupación" por la seguridad de la tenista china Peng Shuai después de que la televisión estatal CGTN difundiese una supuesta carta de ella en la que decía estar "bien". Peng denunció a principios de mes haber sido agredida sexualmente por un antiguo viceprimer ministro de su país y desde entonces no se tienen noticias de ella. Según un supuesto correo electrónico de Peng dirigido a Simon -que hoy difundió CGTN en su página de Twitter-, la tenista estaría "bien y descansando".

"No estoy desaparecida. Las acusaciones de abuso sexual no son ciertas. Estoy descansando en casa y estoy bien. Gracias por su preocupación", dice la misiva. Simon indicó en un comunicado que la supuesta carta difundida por la CGTN no hace sino "hacer crecer" sus preocupaciones sobre la seguridad y el paradero de Peng.

"Cuesta mucho creer que Peng Shuai escribiese ese correo que recibimos o que se le pueda atribuir a ella. Peng mostró mucho valor al describir su denuncia de abusos sexuales contra un alto cargo del Gobierno chino. La WTA y el resto del mundo necesitan pruebas verificables de que está a salvo. He tratado de contactarla de varias maneras, sin éxito", afirmó el directivo.

Peng Shuai en una jugada del Abierto de Australia | CORDON PRESS





El presidente de la WTA agregó que Peng debe poder hablar "libremente, sin coerción o intimidaciones de ningún tipo. Su denuncia debe ser respetada e investigada con total transparente y sin censuras". "Las voces de las mujeres -aseveró- deben ser escuchadas y respetadas, no censuradas". Peng formuló su denuncia en su cuenta de la red social Weibo a comienzos de mes, pero el mensaje desapareció unas horas después.

La jugadora, de 35 años y número 189 del mundo, afirmó que Zhang Gaoli, de 75, vicepresidente chino entre 2012 y 2017 y considerado uno de los hombres más influyentes en la política china de la década pasada, la forzó a mantener relaciones. Además de la WTA, la ATP también ha reclamado una "investigación completa, clara y transparente" para que se garantice la seguridad de la tenista.

La ATP apoya a Shuai Peng tras el caso de presunta violencia sexual

La ATP, presidida por Andrea Gaudenzi, expresó su cercanía a la jugadora china Peng Shuai, quien denunció haber sufrido violencia sexual, y pidió una "investigación completa, clara y transparente" para que se garantice la seguridad de la tenista.

"No hay nada más importante para nosotros que la seguridad de nuestra comunidad. Estamos profundamente preocupados por la inseguridad que afecta la seguridad de la jugadora de WTA Peng Shuai. Nos da ánimo recibir mensajes de seguridad por parte de la WTA sobre el hecho de que la jugadora está bien y seguiremos controlando la situación", afirmó Gaudenzi.

"Apoyamos completamente la petición de WTA por una investigación completa, clara y transparente sobre las denuncias por agresión sexual contra Peng Shuai", agregó. Shuai denunció en su cuenta de Weibo haber sido forzada a un encuentro sexual con Zhang Gaoli, antiguo viceministro chino, quien fue uno de los hombres de más influencia en el país en la década pasada.

Los medios han mostrado preocupación por el paradero de la deportista, de quien no se han tenido noticias, ante lo cual reaccionó la WTA que ha pedido que se abra una investigación. "Esperamos que este problema se maneje adecuadamente, lo que significa que las investigaciones se lleven a cabo de manera completa, justa, transparente y sin censura", agregó el dirigente del circuito profesional del tenis femenino.

La institución señaló que los recientes acontecimientos en China relacionados con una jugadora de la WTA, Peng Shuai, son motivo de profunda preocupación y dejó claro que, como organización dedicada a las mujeres, está comprometida con los principios bajo los que fueron fundados: igualdad, oportunidad y respeto.