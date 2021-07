Carreño vence a Lajovic en Hamburgo; Carballés alcanza las semifinales de Bastad

El español Pablo Carreño, segundo cabeza de serie, jugará las semifinales del torneo de Hamburgo tras imponerse en los cuartos al serbio Dusan Lajovic, quinto máximo favorito, por 7-6(4) y 6-3.



El tenista asturiano, que realizó un decepcionante Wimbledon tras perder en primera ronda ante el estadounidense Sam Querrey, no alcanzaba unas semifinales desde que en abril el español Rafael Nadal le privó de jugar la final del torneo de Barcelona.



Carreño se medirá por un puesto en la final al ganador del duelo entre el argentino Federico Delbonis y el francés Benoit Paire, octavo cabeza del cuadro.





El español Roberto Carballés accedió a las semifinales del torneo de Bastad (Suecia) tras vencer en cuartos al eslovaco Norbert Gombos, por 6-4 y 6-2, en hora y media de partido.



Semi-final Saturday in Bastad has been booked ??



???? Ruud v. Carballes Baena ????

???? Hanfmann v. Coria ????



Who will take the @NordeaOpen title? ??