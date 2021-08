Sorteados los cuadros finales del US Open con Tsitsipas Murray como partido estelar de primera ronda

Sin Rafa Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, las hermanas Williams y la americana y campeona de Australia 2020, Sofia Kenin por el COVID, pero con numerosos jugadores que tener en cuenta. Los cuadros finales del Abierto de Estados Unidos fueron sorteados y ya está todo listo para que a partir del 30 de agosto, arranque la pelea por cuarto y último Grand Slam del año.

Djokovic, que llega como gran favorito, si supera la primera ronda frente a un rival de la previa, el camino potencial de rivales de cara a alcanzar el título incluye al finalista de 2014, el japonés Kei Nishikori, en la tercera ronda, al italiano Matteo Berretini (6) en los cuartos en una revancha de la final de Wimbledon del mes pasado y al alemán Alexander Zverev (4), subcampeón el año pasado, en semifinales.

El serbio, cabeza de serie número uno, es el primer hombre que se dirige a Flushing Meadows después de haber ganado los primeros tres títulos importantes de una temporada desde que Rod Laver se fue 4 de 4 en los Slams en 1969.

Además del Djokovic - Berrettini, los potenciales cuartos de final son Zverev contra el canadiense Denis Shapovalov (7), el ruso Daniil Medvedev (2) ante el noruego Casper Ruud (8) y el griego Stefanos Tsitsipas (3) frente al también ruso Andrey Rublev (5).

El partido estrella de la primera ronda, Stefanos Tsitsipas, cabeza de serie número tres que busca desquitarse de la derrota del año pasado frente a Coric contra Andy Murray que no cesa en su intento de volver a encontrar su tenis.

Who's ready for this Round 1 blockbuster? ??‍??@steftsitsipas and @andy_murray will meet for the first time in their careers!#USOpenpic.twitter.com/DjF8zS31x8