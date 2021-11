Sigue en directo en 'Tiempo de Juego' a partir de las 21:00h la semifinal histórica entre Badosa y Muguruza

Garbiñe Muguruza y Paula Badosa protagonizarán una histórica semifinal en las Akron WTA Finals que se están celebrando en Guadalajara (México), asegurando así la presencia de una tenista española en la final del Masters femenino por segunda vez en la historia tras Arantxa Sánchez Vicario en 1993.

Ese partido se podrá seguir en 'Tiempo de Juego' a partir de las 21:00h a través de cope.es y las aplicaciones móviles de 'Tiempo de Juego'.

?? #WTA Garbiñe Muguruza se medirá a Paula Badosa en las SF de las #AKRONWTAFinals tras vencer a la estonia Anett Kontaveit 64 64



?? Por 2ª vez en la historia habrá una finalista ???? en el Masters ?? desde Arantxa Sánchez Vicario en 1993 ????????????



??@WTApic.twitter.com/eWCGPlT6TO — Tenis España (@RFETenis) November 15, 2021

Badosa fue la primera en clasificarse

La española Paula Badosa derrotó por 7-6(4), 6-4 a la griega María Sakkari y se clasificó para las semifinales de las Finales WTA. Con superioridad en el 'tie break' del primer set y mejor en el servicio, a pesar de tener una baja física en el segundo, Badosa, décima raqueta del mundo, se convirtió en semifinalista del torneo que reparte cinco millones de dólares. Badosa mostró un gran rendimiento con su primer saque y en el sexto juego quebró el servicio de su rival, dubitativa por momentos y con numerosos errores no forzados.

En su último partido del grupo, Badosa cayó ante la polaca Iga Swiatek por (7-5 y 6-4) y tras el partido reveló que tenía la cabeza en otro lado.

"Para mí hoy era un partido difícil porque mi cabeza estaba en el partido de mañana; me hubiese gustado no jugarlo y he intentado cosas diferentes para desgastarme lo menos posible", señaló la jugadora, décima del ránking mundial.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Thanks for all the birthday wishes ?? See you tomorrow in the semifinals! @WTAFinals



Gracias por todas las felicitaciones ?? ¡Nos vemos mañana en las semifinales! pic.twitter.com/cDuxfVfxk2 — Paula Badosa (@paulabadosa) November 15, 2021





Muguruza provocó que hubiese semifinal española

Este domingo, Muguruza, cabeza de serie número seis, quebró la racha de 12 victorias consecutivas de Kontaveit (6-4, 6-4), octava favorita, y se confirmó como la segunda clasificada del grupo de Teotihuacán. Y lo hizo convirtiéndose en la primera jugadora en romper el servicio de la estonia en Guadalajara -que solo se había enfrentado a tres puntos de 'break' en sus dos primeros partidos-, y en su primer juego.

Después de consolidar la rotura, la española dispuso tres oportunidades más para quebrar en el tercero, aunque Kontaveit, esta vez, supo defenderse. La semifinalista todavía tuvo que sobrevivir a dos pelotas de 'break' en el juego final, pero pudo cerrar el parcial en 38 minutos.

Ya en el segundo set, Muguruza volvió a romper el saque de su adversaria nada más empezar, lo que le bastó para llevarse la contienda. Con un 57% de primeros servicios, Muguruza ganó el 80% de sus puntos de primer servicio para garantizarse su billete a las semifinales.

"Hoy fue un partido que fue todo o nada. Comenzar la 'round-robin' con una derrota no fue bueno, y lograr dos victorias y clasificarme fue increíble. Hoy creo que jugué el mejor partido de los tres", explicó Muguruza. "Tengo más experiencia. Ahorro la energía que necesito para cuando la necesito, soy más inteligente y no demasiado emocional. Comencé con una derrota y dije 'No importa, todavía tengo posibilidades", relató.





DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.