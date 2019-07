Serena Williams demuestra que puede ganar un punto a los hombres que le retaron y juega contra 5 a la vez

Serena Williams, la tenista estadounidense de 37 años, fue juzgada en redes sociales tras publicarse una encuesta realizada por la empresa YouGov en la que se daba el dato de que uno de cada ocho hombres británicos confiaba en el que le podía ganar un punto a la ganadora de 23 Grand Slam.

Williams se lo tomó a broma, aceptó el desafío y retó a cinco reconocidos youtubers, los cómicos Dude Perfect. Serena ha demostrado que la encuesta no cuadra con la realidad y ha ganado uno a uno a los cinco youtubers.

En redes sociales se ha publicado un vídeo en el que se puede ver que la tenista se ha divertido tras el reto con los youtubers de Dude Perfect.

En cuanto a su postura sobre la igualdad de la figura de la mujer, el pasado 13 de julio, Williams señaló en Wimbledon tras perder en la final contra la rumana Simona Halep, que "el día que pare de luchar por la igualdad, será el día que estará "en la tumba".

Así de rotunda se mostró Serena ante una pregunta sobre si continuaría luchando por la igualdad, o como le recomendó Billie Jean King, permanecería un año solo concentrada en su tenis.

"El día que pare de luchar por la igualdad y por la gente como tu y como yo, será el día que esté en mi tumba", dijo Serena, que admitió que lógicamente el tiempo pasa y ya no es la misma.

"Obviamente mis pensamientos no son los mismos que tenía con 20 años. Ahora en cada final que juego todo el mundo espera que pueda salir victoriosa. En estos últimos meses, cada final que he disputado he tenido que hacer un enorme esfuerzo para llegar a la misma", señaló.

To all the non-tennis-playing men who think they can win a point against Serena, watch this... �������� pic.twitter.com/GEDQb76KHt