Serena Williams anuncia que no participará en el US Open

La tenista estadounidense Serena Williams anunció a través de sus redes sociales que no participará en el Abierto de Tenis de Estados Unidos al no haberse podido recuperar a tiempo de su desgarro en los isquiotibiales, una lesión que ya le dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio; "He decidido retirarme del Abierto de Estados Unidos para permitir que mi cuerpo se recupere completamente"

Ganadora de 23 Grand Slam, la tenista aseguró en su escueta nota -firmada con un corazón- que Nueva York es una de "las ciudades más emocionantes del mundo" y uno de sus lugares favoritos para jugar.

"Echaré de menos no ver a los seguidores, pero estaré animando a todo el mundo desde lejos. Gracias por vuestro apoyo continuo y vuestro amor. Os veré pronto", finalizó Serena

