Serbia ve a Djokovic "víctima de una caza de brujas" y su padre compara la deportación con un atentado fallido

Djokovic, profundamente decepcionado

El tenista serbio Novak Djokovic dijo este domingo estar "profundamente decepcionado" por la cancelación de su visado en Australia tras perder su recurso de apelación en un tribunal a la decisión del Gobierno. El deportista balcánico, que pretendía defender desde este lunes su corona en el Abierto de Australia que se disputa en Melbourne, admitió mediante un comunicado que, debido a la decisión, no podrá participar en el torneo.

El serbio, recluido desde el sábado en un hotel, pidió en su escrito un tiempo para "descansar y recuperarse" antes de hacer nuevos comentarios al señalar que "respeta" la decisión de la justicia australiana tras "cooperar" con las autoridades. "Desafortunadamente durante las últimas semanas el foco he sido yo y espero que nos podamos centrar en el deporte y el torneo que amo", dijo Djokovic al desear suerte a los participantes y agradecer el apoyo a su familia y seguidores.

El serbio tenía previsto debutar este lunes en la pista central Rod Laver Arena, escenario que le vio coronar el ‘major aussie’ hasta en nueve ocasiones, frente a su compatriota Miomir Kecmanovic.

Su padre arremete contra Australia

El padre de Novak Djokovic, comparó este domingo en un mensaje de Instagram la expulsión de su hijo de Australia como un "atentado fallido con 50 balazos en el pecho". "Ha terminado el atentado fallido contra el mejor deportista del mundo, con 50 balazos a Novak en el pecho", señaló Djokovic padre.





Además, hace mención a que el número uno del tenis mundial felicitó durante la audiencia judicial de hoy a un joven tenista por una victoria. "Y después de todo eso, él manifiesta apoyo a un joven jugador de 17 años, eso es Nole: Un ser humano, un hermano, nos vemos en París", concluye Srdjan Djokovic su mensaje.

En los últimos días, el padre del tenista había llegado a comparar la situación de su hijo -no vacunado contra el coronavirus- en Australia con los sufrimientos padecidos por Jesucristo según el cristianismo.

Serbia habla de caza de brujas

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo este domingo que el tenista fue maltratado en una "caza de brujas" que se pareció a un espectáculo a estilo "orwelliano". "Se lanzaron en un maltrato, una caza de brujas contra una persona y un país. Quisieron mostrar en Novak cómo funciona el orden mundial y qué pueden hacer contra cualquiera", dijo el mandatario nacionalista populista, citado por la agencia de noticias serbia Tanjug.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No han humillado a Djokovic sino que se han humillado a ustedes mismos", declaró Vucic en referencia a las autoridades migratorias de Australia. "Aquellos que creen que han hecho triunfar algunos principios han mostrado que carecen de principios", aseguró el presidente serbio, acusado de autoritario por la oposición. "Han maltratado a un tenista durante diez días para entregarle al final una decisión cuyo contenido sabían desde el primer día", afirmó Vucic.





Vucic calificó el proceso judicial por el que el tenista serbio tuvo que pasar en Melbourne "carente de sentido" y acusó al fiscal encargado de mentir. "Dijo que en Serbia el nivel de vacunación está por debajo del 50%. Primero, no mientan, ya que oficialmente se ha vacunado un 58%, incluso el 62% si se tiene en cuenta el número real de gente que vive en Serbia", insistió Vucic.



Según datos de la plataforma internacional de estadísticas 'Our World in Data', el porcentaje de personas con pauta completa de alguna vacuna alcanza en Serbia solo el 47 %. Pese a ello, Vucic destacó que la cuota de vacunación en Serbia "es mucho mayor que en muchos países de la UE", y mencionó países como Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Estonia. "Eso fue un argumento sin sentido, pero en los 'espectáculos orwellianos' todo es posible", dijo el mandatario serbio.

Vucic prometió que pese a todo lo sucedido, Serbia se comportará de manera "incomparablemente mejor" cuando en marzo próximo lleguen a Belgrado deportistas australianos para participar en el campeonato mundial de atletismo en pista cubierta. "No vamos a maltratarlos, ni demostrar nuestra fuerza contra ellos solo porque se nos acercan las elecciones. Mostraremos que somos mejores que el gobierno australiano", concluyó el presidente serbio.

La prensa serbia considera la decisión un escándalo

En una primera reacción a la expulsión del tenista Novak Djokovic, número de uno del mundo y no vacunado contra el coronavirus, la prensa serbia habla este domingo de un "escándalo" y de una "vergüenza" sin precedentes en el deporte internacional. "Escandalosa decisión de la corte: A Novak lo echan definitivamente de Australia!!", titula el diario serbio Telegraf, mientras que Kurir habla de "La mayor vergüenza en la historia del deporte".



"Bajeza y vergüenza" comenta en su título el diario Vecernje Novosti, "Djokovic ha mostrado una vez más su grandeza: "Estoy decepcionado!" informa Sportski zurnal, y "Alo" estima que se trata de una "Vergüenza cual no se recuerda: ¡Djokovic tendrá que abandonar Australia!".