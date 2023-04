Tsitsipas jugará su tercera final en Barcelona

El tenista griego Stefanos Tsitsipas ha ganado este sábado al italiano Lorenzo Musetti (4-6, 7-5 y 3-6) en la primera semifinal del Barcelona Open Banc Sabadell-70 Trofeo Conde de Godó, y logra así poder jugar su tercera final en el torneo barcelonés en busca de su primer título.

No había cedido un solo servicio en todo el torneo y Musetti fue capaz de romperle el saque en hasta cinco ocasiones al ateniense. De hecho, el italiano fue capaz de ganar el segundo set y provocar que la semifinal se fuera a tres mangas y a un total de 2:28 horas de juego.

Musetti, que venía fresco al no tener que jugar el viernes su duelo de cuartos de final por retirada previa de su compatriota Jannik Sinner, puso en aprietos a un Tsitsipas que sufrió en la arena barcelonesa por primera vez en este torneo.





???? @steftsitsipas is in his third final!



Tsitsipas will be playing for the first #BCNOpenBS crown after beating ???? Musetti 6-4, 5-7, 6-3@atptour | @ATPTour_ES | #BCNOpenBSpic.twitter.com/W8GtOUh2g8