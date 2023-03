Badosa se despide de Indian Wells en segunda ronda

La española Paula Badosa cayó por 6-3 y 7-5 ante la kazaja Elena Rybakina, número 10 del ránking mundial, y se despidió del torneo de Indian Wells, del que fue campeona en 2021, en la segunda ronda.



Badosa, número 22 del mundo, estuvo una rotura arriba en el segundo set y tuvo opciones para remontar el partido, pero sucumbió ante una Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022, que blindó su pase a octavos en una hora y 35 minutos.



Fue un partido complicado también a nivel mental para ambas jugadoras, dos amigas que también compiten juntas en dobles. Apenas 24 horas de enfrentarse en la central, habían perdido su partido contra la belga Elise Mertens y la australiana Storm Hunter.



Badosa, que fue campeona en Indian Wells en 2021, llegaba a la segunda ronda en el desierto californiano tras eliminar a su compatriota Nuria Párrizas con una buena actuación.





Still friends ??



Rybakina knocks out doubles partner and former champ Badosa 6-3, 7-5.#TennisParadisepic.twitter.com/gjjJHxiA8K