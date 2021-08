Rafa Nadal: "El pie me tiene que ayudar un poco, de momento no lo está haciendo"

El tenista español Rafael Nadal admitió este jueves en Washington, tras su regreso a la competición con su primera victoria en el Citi Open, que su afección en el pie le ha molestado "más de la cuenta".

"El pie me molestaba un poco más de la cuenta, eso no es una buena noticia, pero la buena noticia es que he encontrado la forma de ganar el partido, salir adelante y eso me da la oportunidad de jugar otra vez", admitió Nadal a preguntas de Efe en la rueda de prensa posterior a su debut.

El mallorquín mostró su deseo de que sus dolores "vayan a mejor poco a poco", aunque admitió que en caso contrario, tendrá que buscar "otras soluciones".

"El pie me tiene que ayudar un poco. De momento no lo está haciendo", confesó el tenista con resignación.

Recordó que tiene el pie "mal" desde 2005: "Hay épocas que me duele mas y otras que menos. Después de la temporada de tierra he tenido una mala época y ahora hay que volver".

Nadal, que mantiene el número 3 del mundo, ganó este miércoles 6-2, 4-6 y 7-6 al estadounidense Jack Sock en su debut en el Citi Open de Washington.

El manacorí reapareció en Washington tras casi dos meses alejado de las pistas habiendo renunciado a competir en Wimbledon y en los Juegos Olímpicos de Tokio tras su derrota en las semifinales de Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic.

Nadal, cabeza de serie número 1 del torneo y que necesitaba esta victoria para mantener su lugar en el ránking, se enfrentará mañana en octavos de final de este ATP 500 al sudafricano Lloyd Harris, número 50 del mundo.