Rafa Nadal estará de cuatro a seis semanas de baja por una fisura en las costillas: "Estoy hundido y triste"

Rafa Nadal estará entre cuatro y seis semanas de baja, según informa el parte médico que se ha publicado este martes, tras la exploración médica a la que se ha sometido el tenista balear en Barcelona.

Rafael Nadal presenta "después de realizadas las pruebas pertinentes RMN y TAC, una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el sábado en Indian Wells. El tiempo estimado para su vuelta a la actividad deportiva es de 4 a 6 semanas", según el parte médico que firma el doctor Ángel Ruiz-Cotorro.

Antes, recién aterrizado en Barcelona, el deporista declaraba un escueto "estoy bien" en el micrófono de Víctor Navarro, antes de montarse en el coche que le llevaría a la clínica.





Nadal será baja para el Master 1000 de Montecarlo, que comienza el 10 de abril, y es más que duda para el Conde de Godó, que también se ha presentado este mismo martes.

Según las estimaciones, estaría plenamente recuperado para el próximo mes de mayo, por lo que podría tomar parte del Master 1000 de Madrid. Aunque su gran objetivo a corto plazo es Roland Garros, que se celebra a finales de mayo.

Rafa Nadal: "No me esperaba esto"

El tenista español no oculta su tristeza por la lesión: "No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo", dijo Nadal en declarariones difundidas por su departamento de prensa.

Rafa Nadal, con molestias en el pechoCordon Press