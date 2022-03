Cartel de lujo para el Godó 2022, que cuenta con Rafa Nadal, Tsitsipas y Alcaraz, entre otros

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, y el griego Stefanos Tsitsipas, figuran entre los doce jugadores clasificados entre los 20 mejores del ránking mundial que competirán en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que se disputará en las pistas del RCT Barcelona-1899 entre el 16 y el 24 de abril.



A cuatro semanas de que se inicie el torneo, la organización del Godó dio la lista de participantes, entre los que se encuentran cuatro 'top-ten': el español Rafael Nadal (3), doce veces campeón del abierto, el griego Stefanos Tsitsipas (5), finalista en dos ocasiones, el noruego Casper Ruud (8) y el polaco Hubert Hurkacz (10).



"Tendremos a Nadal, el estandarte del torneo, a Tsitsipas, un jugador que conecta mucho con el público y que nos alegra que vuelva otra vez, a Ruud que viene de hacer un año increíble, y a Hurkacz, que es el vigente campeón de Miami", destacó David Ferrer, director del Barcelona Open Banc de Sabadell.

Ferrer, tranquilo con el estadode salud de Nadal

En este sentido, Ferrer se mostró convencido de que Nadal se recuperará a tiempo de los problemas que ha tenido en el pectoral izquierdo en Indian Wells y que defenderá su título en Barcelona.



"Estoy tranquilo, la verdad. Creo que Rafa tiene margen de tiempo para recuperarse, no solo para Barcelona sino para empezar la gira de tierra en Montecarlo", afirmó el extenista alicantino, quien se ha puesto en contacto con Nadal para conocer el alcance exacto de su dolencia, "pero ni él mismo lo sabe todavía, así que habrá que esperar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El resto de participantes

El resto de jugadores clasificados entre los 20 primeros de la ATP que estará en las pistas del RCT Barcelona-1899 son el italiano Yannik Sinner (11), el británico Cameron Norrie (12), el canadiense Denis Shapavalov (14), el argentino Diego Schawartzman (15), los españoles Carlos Alcaraz (16), Roberto Bautista (17) y Pablo Carreño (19) y el georgiano Nikoloz Basilashvili (20).



Entre ellos destaca Alcaraz, quien a sus 18 años se ha convertido en la nueva sensación del circuito y que la semana pasada a punto estuvo de eliminar a Nadal en las semifinales de Indian Wells.



"Carlos es el jugador revelación. Ya está cerca del 'top-ten'. Y estoy de acuerdo con Rafa en qué, como lo fue él, es un jugador muy maduro para su edad, pero no me gusta comparar. Rafa Nadal es el mejor de la historia y Carlos Alcaraz tiene que hacer su camino", opinó David Ferrer sobre el murciano.



Eso sí, el director del Godó, ve a Alcaraz "entre los candidatos" a ganar en Barcelona. "Ya ganó un Open 500 como el de Río de Janeiro, así que no le vendría de nuevo ganar un torneo de esta categoría", recordó.



En cualquier caso, Ferrer se mostró "muy contento por el gran cartel" de este Barcelona Open Banc de Sabadell: "Este año, hemos cerrado la participación en el 61 del mundo, mejor que el año pasado. Vamos a tener problemas para decidir quién jugará en la central, pero bendito problema".



Además, el Godó 2022 será especial para David Ferrer, ya que en su primer año como director del torneo este se tuvo que cancelar y el en 2021 disputarse con aforo reducido a causa de la pandemia.



"Este año tendremos de nuevo un aforo del 100% y tengo ganas de que el equipo disfrute de la experiencia y de que la gente vea cómo ha evolucionado el torneo: las mejoras que tendremos en el 'village', la sala de jugadores y el 'fan boulevard'", resumió.