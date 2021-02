Rafa Nadal causa baja en Rotterdam para recuperarse de la espalda

El tenista español Rafa Nadal ha anunciado su renuncia a disputar la próxima semana el torneo de Rotterdam, de categoría ATP 500, debido a sus molestias en la espalda que ya le afectaron en el Abierto de Australia y de las que desea recuperarse por completo antes de volver a jugar.

"Con mucha tristeza tengo que renunciar a Rotterdam. Como la mayoría de aficionados ya saben, sufrí algunos problemas de espalda en Australia que comenzaron en Adelaida y continuaron en Melbourne. Encontramos una solución temporal que me permitió jugar sin dolores en la segunda semana del torneo. Una vez que regresé a España, visité a mi médico y junto con mi equipo me aconsejaron no jugar la semana que viene", explicó Nadal en sus redes sociales.

It is with great sadness that I have to forfeit from Rotterdam. As most of the fans know, I suffered some back problems in Australia that started in Adelaide and continued during Melbourne. We found a temporary solution that allowed me to play without pain in the second week ����