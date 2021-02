Nadal tampoco estará en el torneo de Acapulco por sus problemas de espalda

Rafa Nadal continúa arrastrando molestias en la espalda. La lesión, que ya le ha impedido participar en la Copa ATP y en el torneo de Rotterdam, también le va a impedir estar en el torneo de Acapulco, que se disputará del 15 al 20 de marzo. Así lo ha anunciado el propio tenista de Manacor en su cuenta de Twitter.

Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022! ��