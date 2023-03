Nadal recibe una réplica de su escultura de Roland Garros

La leyenda del tenis español, Rafael Nadal, ha recibido en la Rafa Nadal Academy by Movistar una réplica de la estatua del mismo que se expuso en Roland Garros en mayo de 2021.

El presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, acompañado de la directora de Roland Garros, Amelie Mauresmo, acudieron a la academia de Manacor para hacer entrega al mallorquín de la réplica de la estatua (a escala 1/10 de la obra original) con la que el torneo francés quiso homenajearle por ganar 14 veces el abierto.



"Roland Garros es el lugar más importante de mi carrera deportiva y por eso me hizo mucha ilusión tener allí una estatua. Poder tener aquí esta réplica, en mi casa, en el museo y en unas instalaciones que son tan especiales para mí, para mi familia y para mi equipo supone algo especial. Estoy muy agradecido a todos los que lo han hecho posible y aquí se encuentra expuesta, junto a mis trofeos, para todo el que pueda venga a verla", ha afirmado el tenista español.

