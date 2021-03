Muguruza tumba a Sakkari y alcanza las semifinales; Pablo Andújar y Albert Ramos, a cuartos en Buenos Aires

Garbiñe Muguruza arrolló a la griega Maria Sakkari (6-3 y 6-1) y se situó en las semifinales del torneo de Doha donde se enfrentará a la bielorrusa Victoria Azarenka, verdugo de la primera favorita,la ucraniana Elina Svitolina.

La española no dio opción a la jugadora helena, con la que había perdido en el pasado mes de enero, en los octavos de final de Abu Dabi, en el único enfrentamiento previo entre ambas y solventó el enfrentamiento en 66 minutos.

Nunca estuvo en cuestión el triunfo de Garbiñe Muguruza que enfila en Doha la conquista de su octavo título, el primero después de ganar en Monterrey en el 2019.

Garbiñe, decimosexta del ránking y finalista este 2021 en Melburne, impuso su ritmo desde el principio ante una rival que agoto sus opciones en el primer tramo del set inicial, el único que mantuvo algo de igualdad.

La que fuera campeona de Wimbledon en el 2017 y de Roland Garros en el 2015, aceleró en el segundo parcial. Sakkari, 25 del ránking y con solo un triunfo en su historial, en Rabat hace dos temporadas, decayó ante la evidente superioridad de su rival.

