Muguruza no levanta cabeza

La española Garbiñe Muguruza prosigue con la racha negativa iniciada en 2022 y, este lunes, cayó ante la checa Linda Noskova, que se impuso por 6-1 y 6-4, en una hora y cuarto, en la primera ronda del torneo de Lyon (Francia).



Tras haber cedido en la primera ronda del Abierto de Australia ante la belga Elise Mertens, y caer hasta la posición 82 WTA, habiendo sido número 1 mundial en septiembre de 2017, Muguruza sigue sin levantar cabeza.

