El Masters 1000 de Cincinnati se celebrará sin límite de espectadores en las gradas

El Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati, fijado del 14 al 22 de agosto próximo, se disputará sin límite de espectadores en las gradas, según ha anunciado la organización del evento.

Todas las localidades se pondrán a la venta y el recinto podrá tener el aforo completo para todos sus partidos y jornadas. "De acuerdo con los miembros del gobierno local, estamos ansiosos por dar la bienvenida a los aficionados", dijo la directora de operación del torneo, Katie Haas. "Los aficionados aportan tanta energía y emoción a nuestro evento que los extrañamos muchísimo el año pasado".

