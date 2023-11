La lluvia suspende el Swiatek-Sabalenka y la final tendrá que jugarse el lunes

La semifinal entre la bielorrusa Aryna Sabalanka y la polaca Iga Swiatek, números uno y dos del mundo, en las finales WTA de Cancún (México) ha sido suspendida debido a la lluvia y se completará este domingo, mientras que la final, en la que ya espera la estadounidense Jessica Pegula, se ha reprogramado para el lunes. En el momento de la suspensión Swiatek ganaba 2-1 y Sabalenka estaba al servicio, con 30-30.

