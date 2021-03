Garbiñe Muguruza accede a la final del torneo de Dubai; Roberto Bautista jugará la de Doha

Garbiñe Muguruza jugará en el torneo de Dubai, puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, su tercera final de la temporada 2021 después de derrotar este viernes con mucho trabajo a la belga Elise Mertens por 6-4, 7-6(5).

