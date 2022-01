Djokovic vuelve a ser detenido a la espera del juicio donde se decidirá si será deportado

El Gobierno de Australia canceló este viernes por segunda vez el visado del número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic y a primera hora de la mañana en el país oceánico ha vuelto a ser detenido a la espera de que se celebre este fin de semana una vista judicial en la que intentará evitar su deportación.

A pesar de esta retenido, está en contacto con sus abogados para preparar esa vista judicial.

Tras varios días estudiando el caso, el ministro de Inmigración, Alex Hawke, decidió este viernes volver a cancelar el visado de Djokovic con la intención de expulsarlo del país, lo que también podría implicar la prohibición de volver durante tres años a Australia.

"Hoy he ejercido mi poder bajo la sección 133C(3) de la Ley de Inmigración para cancelar el visado del Sr. Novak Djokovic basado en razones sanitarias y del mantenimiento del orden por ser de interés público", señaló el ministro en un escueto comunicado al remarcar que sopesó "cuidadosamente" la información proporcionada por las partes.

Tras la anulación, un juez australiano ordenó en una vista de emergencia que Djokovic no sea deportado "de manera inmediata" hasta que la justicia revise el domingo la decisión tomada por el ministro de Inmigración que será impugnada por los abogados del tenista.

El gobierno australiano dice que la presencia de Novak Djokovic durante las dos semanas del Abierto de Australia puede poner en riesgo varias vidas y puede provocar problemas en el orden público al aumentar el sentimiento de los antivacunas y el desprecio por las reglas de COVID-19, como recoge nuestro compañero Paul Sakkal del diario The Age.

“Dado el estatus de alto perfil del Sr. Djokovic y su posición como persona a seguir tanto en la comunidad deportiva y como en la comunidad en general, su presencia continua en Australia puede fomentar un desprecio por los consejos de precaución tras recibir una prueba positiva de COVID-19 en Australia”, escribió el ministro Hawke según aparece reflejado en el citado medio.

“En particular, su comportamiento puede alentar o influenciar a otros a emular su conducta y no cumplir con las medidas sanitarias apropiadas después de recibir una prueba positiva de COVID-19, lo que en sí mismo podría conducir a la transmisión de la enfermedad y un riesgo grave para su salud y la de otros″, concluyo el ministro de Inmigración.

