Rublev supera a Bautista y adelanta a Rusia

Primer partido y sufrimiento para el conjunto anfitrión, al derrotar el ruso Andrei Rublev, 23 del mundo, al español Roberto Bautista por 3-6, 6-3 y 7-6 (0) y adelantar a Rusia (1-0) en el enfrentamiento del Grupo B de las Finales de la Copa Davis que se disputan en la Caja Mágica.

Rusia, campeona en 2002 y 2006, había derrotado por 3-0 a Croacia, defensor del título este lunes, y por tanto acudió a la cita más rodada que España, aunque sin su número uno, Daniil Medvedev, quinto del mundo, que tras participar en las Finales ATP de Londres, decidió dejar de lado esta semana, por agotamiento.

El conjunto de Shamil Tarpischev y el de Canadá, que superó en la primera jornada a Italia por 2-1 en el Grupo F, tienen sus opciones este martes de lograr ya los cuartos de final de la competición, de sumar una segunda victoria.

Después de permanecer en Londres como primer suplente en el O2 Arena, Bautista volvió de nuevo a una pista, pero ya para jugar el primer punto por España en este nuevo formato del torneo más importante por equipos de tenis.





Plot Twist? ��@AndreyRublev97 survives a 2 hour 36 minute battle against Bautista-Agut to give Russia the lead...



����1️⃣��0️⃣����#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/YsJczfG7pK