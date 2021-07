Conchita Martínez, incluida en el Salón de la Fama Internacional del tenis

La extenista Conchita Martínez, que llegó a ser la número dos del mundo en el circuito femenino mundial y que completó su carrera con 33 títulos individuales, entre ellos un Wimbledon, fue incluida en el Salón de la Fama Internacional del tenis en un acto celebrado en Newport (Estados Unidos).

"This means so much to not just me, but all of us."



Welcome to the Hall of Fame, @conchitamartinz ??????#EnshrinementWeekendpic.twitter.com/RvHHdnKBH2