Carla Suárez se despide del tenis en el US OPEN

A pocos días de cumplir sus 33 años de edad, Carla Suárez Navarro cuelga la raqueta. Lo hace después de una carrera remarcable en la que ha dejado dos señas de identidad claras que van asociadas a su nombre de por sí; un revés a una mano que es puro deleite y la competitividad.

Siempre cuesta despedirse de los lugares especiales. Nueva York me ha dado momentos inolvidables durante mi carrera. Poner aquí el punto final será muy especial. ¡Preparada para disfrutarlo! ???? pic.twitter.com/jLH77eamKa

Con sus 162 centímetros de altura, la jugadora de Las Palmas de Gran Canaria se despide del tenis después de cinco títulos, uno de ellos Premier, cuartos de final al menos dos veces en todos los Grand Slams, a excepción de Wimbledon, siendo número 6 del mundo en 2016 y sobre todo, con algo que trasciende los títulos (quizá mereció más hablando de ellos), y es el respeto de todo el circuito. Un respeto y una admiración que no ha sido pura palabrería, si no que ha sido una realidad durante muchos años y es que para ganar a Carla, se sabía que tocaba trabajar, pasar muchas bolas y desgastarse.



Una realidad presente hasta el último día y es que después de superar un linfoma de hodgkin, en la mayor victoria de su vida como le expresó a Manolo Lama antes de jugar sus últimos juegos, la canaria ha ganado al menos un set en los cuatro partidos que ha jugado. Regresó en Roland Garros con Sloane Stephens y se llevó el primer set y en el segundo llevó a la americana hasta el tiebreak, en Wimbledon, su peor superficie indiscutiblemente, se vio las caras con la número 1, Ash Barty, y le sacó un parcial en un ejercicio de resistencia encomiable y en Tokio, venció a una top 25 como Jabeur con margen y cayó de pie ante la número 4, Karolina Pliskova, logrando llevarse el segundo set en el tiebreak con la poca energía que le quedaba.

Carla se va sí, pero se marcha como ella quería; en las pistas, compitiendo y con una sonrisa.

Hope you enjoy your last dance! ????