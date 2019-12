Carla Suárez, en COPE: "Me gustaría irme pasando la barrera de cuartos en Grand Slam y jugando en Tokio 2020"

Carla Suárez ha anunciado este martes que 2020 será su último año como tenista. La canaria, que tiene en su haber cinco títulos WTA en su palmarés (entre individuales y dobles), llegó a ser número 6 del mundo. Alcanzar de nuevo el Top 10 mundial es, de hecho, el principal objetivo que se marca antes de dejar la raqueta, tal y como asevera en COPE.

“Tengo muchos objetivos ambiciosos. Será una temporada completa. Si físicamente estoy bien, sé que el tenis y la mentalidad me van a acompañar. Me gustaría hacerlo bien en los Grand Slam, intentar pasar esa barrera de cuartos de final, y, como objetivo principal, poder jugar los Juegos Olímpicos en Tokio”, reconoce Suárez.

Tiene claro que quiere “intentar acabar el año entre las 10 primeras”. De ahí que haya decidido jugar “hasta el final” y, sobre todo, “disfrutar este 2020”. El corazón le pide retirarse, algo que lleva “pensando durante mucho tiempo”, pero la cabeza de la jugadora de Las Palmas de Gran Canaria le lleva a querer irse por la puerta grande. A no ver su despedida como algo negativo, sino todo lo contrario.

“Este momento iba a llegar, más tarde o más temprano. Tenía las cosas muy claras y es un paso al frente que doy. Es así como lo siento”, asevera Suárez. En unos meses, podrá pasar más tiempo con su familia, como le hubiese gustado hacer mientras ha jugado al tenis al más alto nivel. Quizá estar tan lejos de los suyos ha sido lo más duro que ha vivido en un deporte que se lo ha dado todo.

“Soy la persona que soy gracias al tenis y las personas que me he ido encontrando por el camino, los fans… Lo que más voy a echar de menos es el cariño de la gente con la que he tratado estos años”, se sincera Suárez. Compañeras como Anabel Medina o Garbiñe Muguruza siempre serán especiales para ella, al igual que las pistas centrales de Roland Garros, el Abierto de Australia y el US Open.

En cuanto a partidos memorables, los favoritos de Carla también están muy definidos: “Uno que jugué en Roland Garros en 2008, el primero en la pista central. Otro en el Open de Australia de 2009, contra Venus Williams, en la pista central también. Cuando gané en Doha, cuando hice la final en Miami en 2015…”.

Aunque ha recibido “un poquito más de tristeza de la que esperaba” tras anunciar su retirada, Suárez se muestra feliz y optimista de cara al futuro que le espera. Tanto en el tenis como lejos de él. “No he tenido una mala palabra para nadie, porque a mí me enseñaron que si tú tratas bien a la gente, la gente te va a tratar bien a ti. He recibido muchísimo cariño, y eso es con lo que me voy a quedar. Me gustaría que me recordaran como una persona luchadora, que se dejaba todo en la pista”, sentencia.