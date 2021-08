La ATP cancela el Másters 1000 de Shanghai y recoloca en su lugar el de Indian Wells

El Masters 1000 de Shanghái 2021, cuya celebración estaba prevista para octubre, ha sido cancelado por la situación epidemiológica en China y en el extranjero, según un comunicado publicado por la empresa organizadora, Juss Event.



La empresa tomó esta decisión tras unas "detalladas conversaciones con las partes involucradas", las cuales incluyen a la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). El comunicado aseguró que "la salud y la seguridad del personal" es su prioridad y que, dado el avance de la pandemia en China y en el resto del mundo, "no es factible" la celebración del evento este año.

ATP has updated its Q4 calendar, including expanding @BNPPARIBASOPEN to 11 days and adding events in Nur-Sultan and San Diego. @SH_RolexMasters has been cancelled due to COVID-19 impact.