La ATP anuncia cuatro nuevos torneos para 2020

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) ha anunciado la incorporación de cuatro nuevos torneos de categoría 250 al calendario provisional de 2020, en el regreso del tenis tras la suspensión de la temporada debido a la pandemia de COVID-19.

En Colonia, Alemania, se disputarán dos torneos consecutivos en pista cubierta, que comenzarán el 12 y el 19 de octubre, mientras que en Cerdeña, Italia, se jugará otro sobre tierra batida también el 12 de octubre. El cuarto será en Nur-sultán, Kazajistán y comenzará el 26 de octubre.

The ATP has announced the addition of four new events to the 2020 provisional schedule.



Introducing two new back-to-back ATP 250 events in Cologne (Germany, Indoor Hard) & new ATP 250 events in Sardinia (Italy, Clay), and Nur-Sultan (Kazakhstan, Indoor Hard).