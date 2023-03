Badosa supera su debut en Miami; Carballés se cita con Medvedev

La española Paula Badosa pudo imponerse en su debut en el Miami Open ante la veterana alemana Laura Siegemund, de 35 años, en tres sets por 7-6 (2), 4-6 y 6-2, en un encuentro marcado por las imprecisiones de ambas tenistas.



Badosa, número 29 del ránking mundial, se medirá en la próxima ronda con la ganadora del duelo entre la kazaja Elena Rybakina (n.7), con la que perdió en Indian Wells, o la rusa Anna Kalinskaya.

El español Roberto Carballés ganó el duelo español contra Bernabé Zapata, que se retiró por lesión en el segundo parcial, y se citó con el ruso Daniil Medvedev en la segunda ronda del Masters 1.000 de tenis de Miami, en una jornada en la que el chileno Cristian Garín avanzó para verse las caras con el argentino Sebastián Báez.





Building momentum in Miami ????@MiamiOpen matches to keep an eye on#MiamiOpenpic.twitter.com/ZhBy94fL2Z