Raonic, Thiem, Kerber y Bencic pasan a semifinales

La alemana Angelique Kerber pasó a las semifinales de Indian Wells tras derrotar a la estadounidense Venus Wiliams, mientras que el austríaco Dominic Thiem logró el pase por una lesión de su rival, el francés Gael Monfils.

Kerber, que alcanza la semifinal en el desierto californiano por tercera vez en su carrera, se impuso en una hora y 37 minutos a Williams por 7-6(3) y 6-3 en este duelo entre campeonas del Grand Slam y ex números uno del mundo. Por su parte, Thiem se clasificó sin necesidad de pisar la pista.

"Traté de calentar pero llevaba con mucho dolor en el Aquiles izquierdo durante un par de días", dijo Monfils a los espectadores del Estadio 1 de Indian Wells. "Y esta mañana, me resultaba muy difícil correr al cien por cien. Esta noche he intentado golpear y he visto que no podía competir a tope", agregó.

Kerber se enfrentará en semifinales a la suiza Belinda Bencic, que superó a la checa Karolina Pliskova, en tanto que Thiem se verá las caras con Milos Raonic en esa ronda.

Raonic, con 13 puntos de saque directo, superó a su rival de 19 años el serbio Miomir Kecmanovic por 6-3 y 6-4 en 72 minutos para así mejorar su registro en el desierto californiano a una marca de 19 victorias y cuatro derrotas.

Bencic, por su parte, batió a Pliskova, la quinta cabeza de serie del torneo por 6-3, 4-6 y 6-3 en dos horas y 18 minutos y confirmó su magnífico estado de forma tras derrotar previamente a la vigente campeona del evento, la japonesa Naomi Osaka.