Nadal tampoco jugará en Cincinnati por sus molestias en el pie izquierdo

Rafa Nadal tampoco disputará el torneo de Cincinnati, sexto Masters 1.000 de la temporada, después de anunciar su baja en Toronto (Canadá), debido a las molestias que continúa teniendo en el pie izquierdo desde que cayese eliminado en Roland Garros y que no le dejan "disfrutar" del tenis.

Así lo anunció el torneo de Cincinnati, que tampoco disfrutará del número uno mundial, Novak Djokovic, que este martes confirmó su ausencia. "Rafael Nadal (pie) y Milos Raonic (talón) se han retirado del Western & Southern Open", apunta la organización, que recuerda que el español fue campeón de este certamen en 2013 y Raonic, subcampeón en 2020.

