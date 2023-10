Hurkacz levanta en Shanghai su segundo Másters 1.000

El tenista polaco Hubert Hurkacz ha conquistado el segundo título ATP Masters 1.000 de su carrera al vencer este domingo en la final del torneo de Shanghái (China) al ruso Andrey Rublev (6-3, 3-6 y 7-6(8)). Hurkacz, número 17 del mundo, levantó incluso un 'match point' en el décimo juego del último set, en el que forzó el 'tie-break' para imponerse después de dos horas y nueve minutos de juego.

HUBERT HURKACZ IS OUR 2023 SINGLES CHAMPION!!



He saves championship point to beat Rublev 6-3 3-6 7-6 and win his first title here in Shanghai! ??#RolexShanghaiMasters@HubertHurkaczpic.twitter.com/UxxiFH8BNz